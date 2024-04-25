Bolu'da şiddetli rüzgar etkili oluyor - Son Dakika
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Bolu'da şiddetli rüzgar etkili oluyor

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Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle ağaçlar yıkılma noktasına geldi. Bolu'da yüksek kesimlerde etkisini sürdüren rüzgar, Gölcük Tabiat Parkı'nda bazı ağaçlarda hasara neden oldu. Bölgede bulunan ağaçlar yıkılmanın eşiğine geldiği görüldü. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, muhtemel ağaç yıkılmalarına karşı teyakkuzda bulunuyor.

25.04.2024 17:48
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Bolu'da şiddetli rüzgar etkili oluyor

BOLU - Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda etkili olan şiddetli sebebiyle ağaçlar yıkılma noktasına geldi.

Bolu'da dün gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgarın etkisini halen daha sürdürdüğü doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda hayatı olumsuz etkiledi. Tabiat parkının etrafında bulunan bazı ağaçlarda hasar meydana geldi. Yürüyüş yolunun etrafında bulunan ağaçların yıkılmanın eşiğine geldiği görüldü. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgede muhtemel ağaç yıkılmalarına karşı teyakkuzda.

Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar hızı saatte 40-70 kilometre/saat olarak ölçüldü.

Kaynak: İHA

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