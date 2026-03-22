Bolu'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
22.03.2026 01:39
Bolu'da alacak-verecek meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı, 3 kişi biber gazından etkilendi.

Bolu'da iki grup arasında 'alacak-verecek' meselesi yüzünden başlayan husumet, barışma buluşmasında silahlı kavgaya dönüştü. Mahallelinin de karıştığı kavgayı polis ekipleri biber gazı sıkarak ayırırken, olayda şans eseri vurulan olmadı. 3 kişi gazdan etkilendi.

Olay, gece saatlerinde Çıkınlar Mahallesi Çıkınlar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında 'alacak-verecek' meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup, dün gece saatlerinde kavga etti. Olayın ardından bugün gece saatlerinde telefonla görüşen taraflar, birbirlerinden şikayetçi olmamak üzere anlaşıp yüz yüze konuşmak için Çıkınlar Caddesi'ndeki bir apartmanın önünde sözleşti.

Silahlı kavgaya dönüştü

Araçla buluşma noktasına gelen grup ile apartman önünde bekleyenler arasında başlayan konuşma, kısa sürede alevlenerek yeniden tartışmaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine araçla gelen gruptaki şüpheliler, yanlarında getirdikleri tabancayla ateş açtı. Silahlı kavgada şans eseri kurşunların isabet ettiği kimse olmazken, şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden hızla kaçtı.

Komşular kavgaya karıştı

Silah seslerinin ardından ortalık karışırken, karşı apartmanda bulunan kişiler de henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı olaya dahil oldu. Sokak ortasında büyüyen kavgayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri, kalabalığı dağıtmak ve kavgayı sonlandırmak için biber gazı ile müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar güçlükle ayrılırken, sıkılan biber gazından etkilenen 3 kişiye olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Polis ekipleri, olay yerinde boş kovan incelemesi yaparken, silahlı kavgaya karışıp araçla kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. - BOLU

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Bolu, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:50
İran, İsrail’in Arad kentini vurdu: 6 ölü, 100’den fazla yaralı
Geriye enkaz görüntüleri kaldı! İran, İsrail'i harabeye çevirdi
23:27
Geriye enkaz görüntüleri kaldı İran, İsrail’i harabeye çevirdi
Geriye enkaz görüntüleri kaldı! İran, İsrail'i harabeye çevirdi
21:33
Devrim Muhafızları Komutanı: Bundan sonra İsrail semalarında İran’ın füze üstünlüğünü ilan ediyorum
Devrim Muhafızları Komutanı: Bundan sonra İsrail semalarında İran'ın füze üstünlüğünü ilan ediyorum
21:21
21:21
Süleyman Soylu: 300-400 bin şehit veririz ama Allah'ın izniyle İsrail diye bir memleket kalmaz
Süleyman Soylu: 300-400 bin şehit veririz ama Allah'ın izniyle İsrail diye bir memleket kalmaz
20:14
İran’dan İsrail’e füze saldırısı Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama
İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama
19:57
19:57
İran: Tüm adalarda çocuk katilleri için mezarlar hazırladık
İran: Tüm adalarda çocuk katilleri için mezarlar hazırladık
