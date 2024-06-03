Bolu'da D-100 Karayolunda Sürücü Fenalaşmasıyla Meydana Gelen Kaza - Son Dakika
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Bolu'da D-100 Karayolunda Sürücü Fenalaşmasıyla Meydana Gelen Kaza

Bolu'da D-100 karayolunda sürücünün direksiyon başında fenalaşması sonucu otomobil, refüjdeki tabelalara çarptı. Kazada sürücü yaralandı. İstanbul istikametinde seyreden otomobil, sürücünün fenalaşmasıyla yoldan çıkarak tabelalara çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

03.06.2024 22:44
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Bolu'da D-100 karayolunda sürücünün direksiyon başında fenalaşmasıyla otomobil, refüjdeki tabelalara çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Beşkavaklar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden R.O. (62) idaresindeki 53 FJ 230 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon başında fenalaşmasıyla yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil, D-100'ün sağ kısmında bulunan tabelalara çarptı. Tabelaları yıkıp geçen otomobilin sürücüsü kazada yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da D-100 Karayolunda Sürücü Fenalaşmasıyla Meydana Gelen Kaza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da D-100 Karayolunda Sürücü Fenalaşmasıyla Meydana Gelen Kaza - Son Dakika
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