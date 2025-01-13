Bolu\'da Takla Atan Araçta 4 Yaralı

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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1'i bebek 4 kişi yaralandı

BOLU - Bolu- Mudurnu kara yolunda kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Meydana gelen kazada 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu-Mudurnu kara yolunda Topardıç köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B.Ç. yönetimindeki 31 D 9023 Fiat marka otomobil, kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yolda takla attı. Tepetaklak olan otomobil içerisinde bulunan 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, bölgede trafiği kontrollü olarak sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.