Bolu\'da Tarım Alanlarına Yangın Denetimi

Bolu'da jandarma ekipleri, hasat döneminde artan yangın riskine karşı tarım alanlarında denetim yaparak, çiftçileri alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirdi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince emniyet ve asayiş faaliyetleri kapsamında tarım alanlarında bilgilendirme ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi. Denetimler, Bolu Valiliği'nin 2026/3 sayılı Orman Yangınları ile Mücadele Genel Emri ile 2026/2 sayılı Biçerdöver Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Genel Tebliği kapsamında yapıldı. Ekipler, zirai faaliyetlerde bulunan tarla sahipleri ile biçerdöver ve balya makinesi kullanıcılarına hasat döneminde oluşabilecek yangın risklerine karşı alınması gereken tedbirleri anlattı. Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi ve hasat çalışmalarının yoğunlaşması nedeniyle tarım araçlarında yangın söndürme tüpü bulundurulması gerektiği belirtildi. Vatandaşlardan tarımsal faaliyet yürütülen alanlarda ateş ve sigara yakılması gibi yangın riskini artırabilecek davranışlardan kaçınmaları istendi. Şüpheli durumların ise vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ve ormanların gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılması amacıyla denetim ve bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.