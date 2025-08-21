Bolu'da Tehlikeli Motosiklet Sürüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Bolu'da Tehlikeli Motosiklet Sürüşü

Bolu\'da Tehlikeli Motosiklet Sürüşü
21.08.2025 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da motosikletleriyle akrobatik hareketler yapan iki sürücüye 33 bin lira ceza kesildi.

Bolu'da D-100 kara yolunda motosikletleriyle akrobatik hareketler yaparak kilometrelerce yol kat eden 2 sürücü, polis ekiplerince tespit edildi.

Bolu'da geçtiğimiz gün gece saatlerinde D-100 kara yolunda seyreden iki motosiklet sürücüsü, hem kendi hayatlarını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye soktu. Plakasız motosikletleriyle yol alan gençler, zaman zaman yan yana gelerek tehlikeli manevralar yaptı. Motosikletlerin üzerine yatarak hızla ilerleyen sürücüler, kilometrelerce bu şekilde yol aldı. O anlar yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Ehliyetsiz sürücüye 33 bin lira ceza

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede sürücülerden E.Ç.'ye ehliyetsiz araç kullanmak, abart egzoz, akrobatik sürüş ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından 33 bin 120 lira ceza kesildi. Motosikleti trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Diğer sürücünün A.E.Ö. olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından hakkında işlem yapılacağı öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Yaşam, Polis, bolu, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Tehlikeli Motosiklet Sürüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa’da tacize uğradı Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa'da tacize uğradı
KAP’a bildirildi Beşiktaş’tan Bankalar Birliği için dev adım KAP'a bildirildi! Beşiktaş'tan Bankalar Birliği için dev adım
Burası Hindistan değil Türkiye Tuvalette kokoreç hazırladılar Burası Hindistan değil Türkiye! Tuvalette kokoreç hazırladılar
İsrail Gazze’yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Süper Lig’in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan’a transfer oldu Süper Lig'in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan'a transfer oldu
Galatasaray’dan ayrılan Mathias Ross İngiltere’ye gitti Galatasaray'dan ayrılan Mathias Ross İngiltere'ye gitti

16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
16:24
“Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak“ iddiasına yalanlama
"Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak" iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 16:56:16. #7.12#
SON DAKİKA: Bolu'da Tehlikeli Motosiklet Sürüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.