Bolu\'da Tehlikeli Motosiklet Sürüşü

Bolu'da D-100 kara yolunda motosikletleriyle akrobatik hareketler yaparak kilometrelerce yol kat eden 2 sürücü, polis ekiplerince tespit edildi.

Bolu'da geçtiğimiz gün gece saatlerinde D-100 kara yolunda seyreden iki motosiklet sürücüsü, hem kendi hayatlarını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye soktu. Plakasız motosikletleriyle yol alan gençler, zaman zaman yan yana gelerek tehlikeli manevralar yaptı. Motosikletlerin üzerine yatarak hızla ilerleyen sürücüler, kilometrelerce bu şekilde yol aldı. O anlar yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Ehliyetsiz sürücüye 33 bin lira ceza

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede sürücülerden E.Ç.'ye ehliyetsiz araç kullanmak, abart egzoz, akrobatik sürüş ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından 33 bin 120 lira ceza kesildi. Motosikleti trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Diğer sürücünün A.E.Ö. olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından hakkında işlem yapılacağı öğrenildi. - BOLU