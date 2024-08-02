Bolu'da Temmuz Ayında 1235 Asayiş Olayı Gerçekleşti - Son Dakika
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Bolu'da Temmuz Ayında 1235 Asayiş Olayı Gerçekleşti

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Temmuz ayında Bolu'da meydana gelen 1235 asayiş olayını açıkladı. Olaylarda 811 şüpheli tespit edildi ve bu şüphelilerden 702'si yakalandı. Vali Kılıç, asayiş olaylarının yüzde 96'sının aydınlatıldığını belirtti.

02.08.2024 12:38
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Temmuz ayında Bolu'da bin 235 asayiş olayının meydana geldiğini açıklayan Vali Erkan Kılıç, "Bu olaylarda 811 şüpheli tespit edilmiş, bu şüphelilerden 702'si yakalanmış, 8'i tutuklanmıştır" dedi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Jandarma Komutanı Mehmet Avcı ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Recep Peker Eryılmaz ile Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek, açıklamalarda bulundu.

Suç oranlarında düşüş

Temmuz ayında meydana gelen asayiş olaylarını açıklayan Vali Erkan Kılıç, "Bin 26 asayiş, 26 narkotik, 4 terör, 19 kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, 10 göçmen, 34 siber, 85 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası olayı olmak üzere toplamda 1235 olay gerçekleşmiştir. Bu olaylarda 980 şüpheli şahıs tespit edilmiş, bu şahıslardan 848'i yakalanmış ve sevk edildikleri adli mercilerce 14'ü tutuklanmıştır. 2024 yılı Temmuz ayı toplam olaylarında, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 11 azalış görmekteyiz" dedi.

Olayların yüzde 96'sı aydınlatıldı

Asayiş olaylarının yüzde 96'sının aydınlatıldığını ifade eden Vali Kılıç, "Bu olaylarda 811 şüpheli tespit edilmiş, bu şüphelilerden 702'si yakalanmış, 8'i tutuklanmıştır. Yaşanan asayiş olaylarını kendi içinde türlerine göre incelediğimizde, kasten yaralama, kasten öldürme, tehdit, hakaret gibi kişilere karşı işlenen suçlar kapsamında 378 olay meydana gelmiş bu olayların yüzde 99'u aydınlatılmıştır. Malvarlığına karşı işlenen suçlar kapsamında 119 olay meydana gelmiş, bu olayların yüzde 75'i aydınlatılmıştır. Rüşvet, zimmet, iftira, görevi kötüye kullanma gibi millete, Devlete karşı işlenen suçlar kapsamında 17 olay meydana gelmiş, bu olayların yüzde 94'ü aydınlatılmıştır. İş kazası, kayıp şahıs vb. takibi gereken suçlar kapsamında 435 olay meydana gelmiş, bu olayların yüzde 100'ü aydınlatılmıştır. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma, kumar gibi topluma karşı işlenen suçlar kapsamında 77 olay meydana gelmiş, bu olayların yüzde 97'si aydınlatılmıştır. Aranan şahısların yakalanmalarına yönelik çalışmalarımız düzenli olarak devam etmektedir. Bu dönemde değişik suçlardan arama kaydı bulunan 145 şahıs yakalanmış, bunlardan 56'sı tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Temmuz Ayında 1235 Asayiş Olayı Gerçekleşti - Son Dakika

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