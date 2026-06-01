Bolu\'da Tır Devrildi: Sürücü Yaralı

Bolu'da kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gerede-Karabük kara yolunda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Tırın yolu kapatması nedeniyle İstanbul yönünde trafik bir süre durdu. Kazayı gören sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araç içerisindeki sürücü çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, kara yolları ekiplerinin hızlı çalışmasının ardından devrilen tır vinç yardımıyla kaldırıldı. Yolun yeniden ulaşıma açılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU