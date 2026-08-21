Bolu'da Tır Yangını Ormana Sıçradı - Son Dakika
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Bolu'da Tır Yangını Ormana Sıçradı

Bolu\'da Tır Yangını Ormana Sıçradı
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Bolu'da şeker yüklü tırda çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. İtfaiye yangını kontrol altına aldı.

Bolu'da seyir halindeki şeker yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın, yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, D-750 kara yolunun Gerede ilçesi Aktaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara yönüne giden şeker yüklü tırın dorsesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, dorsenin büyük bölümünü etkisi altına aldı. Tırdan yükselen alevler, yol kenarındaki ormanlık alana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hem dorsedeki hem de ormanlık alandaki alevlere müdahale etti.

Yangının büyümesi önlendi

Ekiplerin çalışması sonucu ormanlık alandaki yangının büyümesi önlenirken, tırın dorsesindeki alevler de kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tırın dorsesi kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Ormana, Bolu, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da Tır Yangını Ormana Sıçradı - Son Dakika

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