Bolu\'da Trafik Denetimi Yapıldı

Bolu'da trafik polisi ekipleri, kentin en işlek noktalarında motosiklet ve özel halk otobüsü sürücülerine yönelik evrak ve kural denetimi gerçekleştirdi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde trafik güvenliğini ve düzenini sağlamak amacıyla uygulamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu güzergahlardan Cumhuriyet Caddesi üzerinde denetim noktası oluşturdu.

Uygulamada özellikle motosikletler ve özel halk otobüsleri durdurularak tek tek kontrol edildi. Ekipler tarafından, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadıkları denetlenirken, ehliyet, ruhsat ve zorunlu araç evrakları incelendi. Kent genelinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. - BOLU