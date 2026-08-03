Bolu'da Trafik Denetimleri: 27 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika
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Bolu'da Trafik Denetimleri: 27 Bin Araç Kontrol Edildi

Bolu\'da Trafik Denetimleri: 27 Bin Araç Kontrol Edildi
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Bolu'da yapılan trafik denetimlerinde 27 bin 531 araç kontrol edildi, bin 337 sürücüye ceza kesildi.

Bolu'da polis ve jandarma ekiplerince 27 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 27 bin 531 araç kontrol edildi, kuralları ihlal eden bin 337 sürücüye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, kent merkezi ve ilçelerde trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerini sürdürdü. Ekipler tarafından 27 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında ana arterler, bağlantı yolları ve şehir içi güzergahlarda toplam bin 542 trafik uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalarda durdurulan 27 bin 531 aracın sürücü ve araç belgeleri kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca emniyet kemeri kullanımı, hız ihlalleri ve diğer trafik kurallarına yönelik incelemeler yapıldı. Kontrollerde trafik kurallarını ihlal ettiği, belgelerinde eksiklik bulunduğu veya çeşitli sürüş ihlalleri yaptığı belirlenen bin 337 sürücüye idari para cezası kesildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da Trafik Denetimleri: 27 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika

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