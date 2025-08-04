Bolu\'da Trafik Denetimlerinde 6,5 Milyon Lira Ceza

Bolu'da bir haftada yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymayan 2 bin 78 araç ve sürücüsüne toplam 6 milyon 534 bin 442 lira idari para cezası uygulandı.

Bolu'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir hafta boyunca sorumluluk bölgelerinde bin 498 noktada trafik denetimi yaptı.

Radar ve EDS sistemlerinden 942 araç ve sürücünün hız ihlali yaptığı tespit edildi. Gece ve gündüz denetimlerini sürdüren ekipler, 190 aracın periyodik muayenesinin yapılmadığı, 168 sürücünün emniyet kemeri veya kask kullanmadığı, 61 sürücünün ise belgesiz araç kullandığı belirlendi. 12 aracın zorunlu mali sigortasının bulunmadığı tespit edilirken, toplam 166 araç trafikten men edildi. Yapılan denetimlerde toplamda 32 bin 647 araç ve sürücünün kontrol edildiği kaydedildi. Çeşitli kural ihlallerinden dolayı 2 bin 78 araç ve sürücüsüne ekipler tarafından toplam 6 milyon 534 bin 442 lira idari para cezası uygulandı. - BOLU