Bolu\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bolu'da köy yolunda Fiat Tofaş marka otomobil ile kamyonun çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Tatlar köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyhan T. idaresindeki 14 AP 700 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, Tatlar köyüne dönüş yapmak isterken karşı yönden gelen Adem Ş. yönetimindeki 06 CPC 787 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan otomobil sürücüsü Seyhan T. ile otomobilde bulunan Mustafa Berat A. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Mustafa Berat A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU