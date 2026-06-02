Bolu\'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Bolu'da refüje çıkan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yeniçağa- Mengen yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı sürücü ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU