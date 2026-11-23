Bolu'da yakınlarının hayatından endişe ederek ihbarda bulunduğu kişiye ekipler ilk etapta evinde ulaşamadı. Telefonla iletişim kurulan kişi, evinin bulunduğu sokağa gelince ekipler bölgeden ayrıldı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Konuralp Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G.'den bir süre haber alamayan yakınları, hayatını kaybetmiş olabileceği endişesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. A.G.'nin yaşadığı bodrum katın kapısını çalan ekipler, ilk etapta kendisine ulaşamadı. Bunun üzerine telefonla aranan A.G. ile iletişim kuruldu. Ekiplerin evinin bulunduğu sokağa gelmesini istemesi üzerine kısa süre sonra adrese gelen A.G.'nin durumunun anlaşılmasıyla ekipler bölgeden ayrıldı.