Bolu'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 7 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 7 Şüpheli Yakalandı

Bolu\'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 7 Şüpheli Yakalandı
17.06.2026 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da düzenlenen 3 operasyonda 7 kişi yakalandı, 2 ton kaçak tütün ve uyuşturucu ele geçirildi.

Bolu'da jandarma ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında düzenlenen 3 ayrı operasyonda 7 şüpheli yakalandı, adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 2 ton kaçak tütün ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik 10-14 Haziran tarihleri arasında 3 farklı operasyon gerçekleştirdi. Ekipler tarafından 10 Haziran'da düzenlenen ilk operasyonda, yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı tespit edilen bölgeye baskın yapıldı. Alanda gerçekleştirilen aramalarda 101 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Depodan 2 ton kaçak tütün çıktı

Kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında 13 Haziran'da gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise iş yeri ve depo denetlendi. İmalathaneye dönüştürüldüğü belirlenen mekanda yapılan aramalarda; 3 sanayi tipi makaron sarma makinesi, 2 ton kıyılmış tütün, 10 bin dolu makaron ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin 14 Haziran'da gerçekleştirdiği son operasyonda da durumundan şüphelenilerek durdurulan araç mercek altına alındı. Araçta yapılan detaylı aramalarda 10 gram metamfetamin, 1 gram kokain, 1 gram kubar esrar, 3 sentetik ecza ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Araçta bulunan 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Kaçakçılık, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Bolu, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 7 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı
Hastaneye giderken GBT kontrolünde ’ölü’ olduğunu öğrendi Hastaneye giderken GBT kontrolünde 'ölü' olduğunu öğrendi
4 kişiyi öldürüp intihar eden uzman çavuş hayatını kaybetti 4 kişiyi öldürüp intihar eden uzman çavuş hayatını kaybetti
Mardin’de peyzaj çalışmasında yazılı tarihi kitabeler bulundu Mardin'de peyzaj çalışmasında yazılı tarihi kitabeler bulundu
Diyarbakır merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 47 gözaltı Diyarbakır merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 47 gözaltı
Gören aile binası sansa da içerisi çok başka Ekipler bile inanamadı Gören aile binası sansa da içerisi çok başka! Ekipler bile inanamadı

14:38
Bahçeli’nin “Yanındayız“ dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale
Bahçeli'nin "Yanındayız" dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale
14:18
G7 zirvesine geç kalan Trump’tan bomba tepki: Patron benim
G7 zirvesine geç kalan Trump'tan bomba tepki: Patron benim
14:17
“Defterden sildim“ dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu’na destek geldi
"Defterden sildim" dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu'na destek geldi
14:09
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
13:57
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
13:17
İlk maçlar İstanbul’da Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa’daki rakipleri belli oldu
İlk maçlar İstanbul'da! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 15:16:55. #7.12#
SON DAKİKA: Bolu'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 7 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.