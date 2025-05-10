Bolu\'da Uyuyan Sürücü Tırı Devrildi

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde sürücüsünün uyuduğu iddia edilen buğday yüklü tır, kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Kazada araç yan yattı, İstanbul istikametinde trafik uzun süre aksadı.

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün uyuduğu iddia edilen Veysel İ. idaresindeki 47 ACH 435 plakalı buğday yüklü tır, kontrolden çıktı. Tır, demir bariyerlere çarptıktan sonra devrilerek yol ortasına yan yattı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, dorsede bulunan tonlarca buğday otoyola saçıldı. Kaza nedeniyle İstanbul yönü uzun süre tek şeritten kontrollü olarak verildi. Olay yerine gelen otoyol jandarması ve Karayolları ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak, yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı. Tırın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU