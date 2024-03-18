Bolu'da 3 ahşap ev ve 1 samanlığın küle döndüğü yangın, 5 saatlik çalışma neticesinde söndürüldü. Yangında evleri küle dönen aileler gözyaşı dökerken, Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, "Devlet sizin yanınızda, gereken yapılacaktır" diyerek aileleri teselli etti.
Yangın, saat 12.00 sıralarında Mudurnu ilçesine bağlı Feruz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ç.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarın etkisiyle çevresinde bulunan iki ayrı eve daha sıçradı. Evlerin bitişiğinde bulunan samanlığa da sıçrayan alevler nedeniyle yangın büyüdü. Kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışan 2 vatandaş ellerinden yaralandı. İhbar üzerine köye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın 5 saatlik çalışma neticesinde söndürüldü. Meydana gelen yangında 3 ahşap ev, 1 samanlık, 1 traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yarısı ayakta kalan evler ekskavatör yardımıyla yıkıldı.
Evlerinden geriye hiçbir şey kalmayan aileler gözyaşlarına hakim olamadı. Gözlerinin önünde evlerini kaybeden ailelere Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu destek oldu. Kaymakam Kalaycıoğlu, "Devlet sizin yanınızda, gereken yapılacaktır" diyerek aileleri teselli etti. - BOLU
Son Dakika › 3.Sayfa › Bolu'da Yangında Evleri Küle Dönen Ailelere Destek - Son Dakika
Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücünün kimliği belirlendi. Olay yerine gelen yakınlarının feryatları yürek burktu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Göksöğüt köyü yolunda meydana gelen kazada, traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Beşiktaş'ta yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir yayaya çarptıktan sonra apartmanın giriş katındaki daireye girdi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Beşiktaş'ta yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir yayaya çarptıktan sonra apartmanın giriş katındaki daireye girdi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Kar Group fabrikasında meydana gelen sanayi tüpü patlaması sonucu Kar Beton Yönetim Kurulu Başkanı Osman Üçüncü hayatını kaybetti. Olayda bir işçi de hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Soruşturma devam ediyor.
Aydın'ın Efeler ilçesinde hafriyat kamyonu ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, Batı Çevre Bulvarı ile Çine Caddesi kesişiminde saat 16.30 sıralarında meydana geldi.
Bolu'nun Yuva köyünde 1 kişinin öldüğü, 147 kişinin de tedavi görerek taburcu olduğu su kaynaklı zehirlenmelere ilişkin 5 sanıklı davanın ikinci duruşması yapıldı. Sanıkların tutuksuz yargılanmasına ve davanın genişletilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?