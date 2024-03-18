Bolu\'da Yangında Evleri Küle Dönen Ailelere Destek

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Bolu'da 3 ahşap ev ve 1 samanlığın küle döndüğü yangın, 5 saatlik çalışma neticesinde söndürüldü. Yangında evleri küle dönen aileler gözyaşı dökerken, Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, "Devlet sizin yanınızda, gereken yapılacaktır" diyerek aileleri teselli etti.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Mudurnu ilçesine bağlı Feruz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ç.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarın etkisiyle çevresinde bulunan iki ayrı eve daha sıçradı. Evlerin bitişiğinde bulunan samanlığa da sıçrayan alevler nedeniyle yangın büyüdü. Kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışan 2 vatandaş ellerinden yaralandı. İhbar üzerine köye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın 5 saatlik çalışma neticesinde söndürüldü. Meydana gelen yangında 3 ahşap ev, 1 samanlık, 1 traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yarısı ayakta kalan evler ekskavatör yardımıyla yıkıldı.

Evlerinden geriye hiçbir şey kalmayan aileler gözyaşlarına hakim olamadı. Gözlerinin önünde evlerini kaybeden ailelere Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu destek oldu. Kaymakam Kalaycıoğlu, "Devlet sizin yanınızda, gereken yapılacaktır" diyerek aileleri teselli etti. - BOLU