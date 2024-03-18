Bolu'da Yangında Evleri Küle Dönen Ailelere Destek - Son Dakika
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Bolu'da Yangında Evleri Küle Dönen Ailelere Destek

Bolu\'da Yangında Evleri Küle Dönen Ailelere Destek

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Feruz köyünde çıkan yangında 3 ahşap ev ve 1 samanlık küle döndü. Yangın, 5 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü. Evlerini kaybeden ailelere Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu destek oldu ve 'Devlet sizin yanınızda, gereken yapılacaktır' dedi.

18.03.2024 18:32
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Bolu'da 3 ahşap ev ve 1 samanlığın küle döndüğü yangın, 5 saatlik çalışma neticesinde söndürüldü. Yangında evleri küle dönen aileler gözyaşı dökerken, Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, "Devlet sizin yanınızda, gereken yapılacaktır" diyerek aileleri teselli etti.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Mudurnu ilçesine bağlı Feruz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ç.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarın etkisiyle çevresinde bulunan iki ayrı eve daha sıçradı. Evlerin bitişiğinde bulunan samanlığa da sıçrayan alevler nedeniyle yangın büyüdü. Kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışan 2 vatandaş ellerinden yaralandı. İhbar üzerine köye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın 5 saatlik çalışma neticesinde söndürüldü. Meydana gelen yangında 3 ahşap ev, 1 samanlık, 1 traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yarısı ayakta kalan evler ekskavatör yardımıyla yıkıldı.

Evlerinden geriye hiçbir şey kalmayan aileler gözyaşlarına hakim olamadı. Gözlerinin önünde evlerini kaybeden ailelere Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu destek oldu. Kaymakam Kalaycıoğlu, "Devlet sizin yanınızda, gereken yapılacaktır" diyerek aileleri teselli etti. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Yangında Evleri Küle Dönen Ailelere Destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da Yangında Evleri Küle Dönen Ailelere Destek - Son Dakika
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