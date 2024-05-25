Bolu\'da yem kırma makinesine kapılan kişi hayatını kaybetti

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Bolu'da kurbanlık hayvanlarına yem vermek için yem kırma makinesini çalıştıran bir kişi, makineye kapılarak hayatını kaybetti.

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Gürçam köyünde büyükbaş besihane çiftliğinde kurbanlık hayvanlarına bakan Savaş Şenol, yem kırma makinesine kolunu kaptırdı. Makineyi kapatamayan ve kolunu kurtaramayan Şenol, makineye kapıldı. Durumun fark edilmesi ile durum 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından öldüğü belirlenen Şenol'un cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU