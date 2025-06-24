Bolu\'da yola aniden çıkan 7 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı: O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı

Bolu'da kara yoluna aniden atlayan 7 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı çocuk yolda savrularak yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sağlık Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Efe Y. (7) isimli çocuk yola fırladı. Bu sırada cadde üzerinde seyreden sürücü ismi öğrenilemeyen Opel marka 14 EZ 002 plakalı otomobil, küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ömer Efe Y., yolda savrularak yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise sürücü gözaltına aldı.

Öte yandan o anlar çevrede bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde cadde üzerinde seyir halinde olan otomobilin, koşarak yola çıkan Ömer Efe Y.'ye çarptığı, çarpmanın etkisiyle küçük çocuğun takla atarak yola savrulduğu görüldü. - BOLU