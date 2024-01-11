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Bolu'da 360 bin lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi - Son Dakika
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Bolu'da 360 bin lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, yolcu otobüsünde seyahat eden bir şahsın üzerinde ve eşyalarında toplam değeri 360 bin lira olan 9 adet kaçak telefon ele geçirildi. Şahıs, gözaltına alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Bolu\'da 360 bin lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi
11.01.2024 - 15:39,
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Bolu'da polis ekipleri tarafından yolcu otobüsünde seyahat eden şahsın üzerinden toplam değeri 360 bin lira olan kaçak telefon ele geçirildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirlerarası seyahat eden yolcu otobüslerine yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimde durdurulan otobüste yolcular üzerinde çeşitli aramalar yapıldı. Yapılan aramalar çerçevesinde yabancı uyruklu A.H.'nin(18) üzerinde ve eşyalarında toplam değeri 360 bin lira olan 9 adet kaçak telefon ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - BOLU

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bolu'da 360 bin lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi - Son Dakika
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