Bolu'da yolcu otobüsünün motoru alev aldı, şoför yolcuları tahliye etti - Son Dakika
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Bolu'da yolcu otobüsünün motoru alev aldı, şoför yolcuları tahliye etti

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Bolu\'da yolcu otobüsünün motoru alev aldı, şoför yolcuları tahliye etti
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Bolu'da TEM Otoyolu'nun Bolu Tüneli çıkışında sabah saatlerinde Kadirli-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Şoförün yolcuları tahliye ettiği olayda itfaiye alevleri söndürdü, araç kullanılamaz hale gelirken yaralanma yaşanmadı.

Bolu'da seyir halindeki yolcu otobüsü, motor kısmında çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Olay, TEM Otoyolu'nun Bolu Tüneli çıkışında sabah saatlerinde meydana geldi. Kadirli- İstanbul seferini gerçekleştiren özel bir firmaya ait yolcu otobüsünün motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını erken fark eden şoför, hızla otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alevler söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olayda yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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