 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bolu Dağı geçişinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu Dağı geçişinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor

Bolu Dağı geçişinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri yolun kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının 2 gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Bolu Dağı geçişinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor
26.01.2024 - 20:05,
Abone Ol

Bolu Dağı geçişinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor

BOLU - Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı geçişinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 15 santimetre oldu.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde ve şehir merkezinde 2 gündür aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. İstanbul ile Ankara arasında köprü görevi gören önemli geçiş noktası Bolu Dağı geçişinde günün farklı zamanlarında kar yağışı etkisini gösteriyor. Kar yağışı nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri bölgede kar nedeniyle yolun kapanmaması konusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Meteoroloji tarafından yapılan tahminlerde kar yağışının bölgede 2 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Kar yağışının devam ettiği Bolu Dağı geçişinde ulaşımda herhangi bir problem yaşanmadı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Toros Dağları, Türkiye, Bolu, Ulaşım, Hava Durumu, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu Dağı geçişinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


19:44
ABD'de tel örgü krizi! Teksas Valisi arkasına 25 eyaleti alıp Biden yönetimine başkaldırdı ABD'de tel örgü krizi! Teksas Valisi arkasına 25 eyaleti alıp Biden yönetimine başkaldırdı
19:28
Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
18:41
CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda
18:11
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti
17:49
AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13
Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının 'soykırım' kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06
Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı

Son Dakika
19:44 ABD'de tel örgü krizi! Teksas Valisi arkasına 25 eyaleti alıp Biden yönetimine başkaldırdı
19:28 Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
18:41 CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda
18:11 Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti
17:49 AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21 MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13 Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06 Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49 İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 20:35:53. #1.11#
SON DAKİKA: Bolu Dağı geçişinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement