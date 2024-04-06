Bolu Dağı geçişinde tatilcilerin yoğunluğu arttı
BOLU - Bolu'da, 9 günlük bayram tatili nedeniyle yola çıkan tatilciler, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde yoğunluk oluşturdu.
9 günlük Ramazan Bayramı tatili başladı. Akşam saatlerinde memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde trafik yoğunluğu oluşturdu. Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Gece saatlerinde zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı kazalar nedeniyle trafik durma noktasına kadar geliyor.
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Bolu'da, 9 günlük bayram tatili nedeniyle yola çıkan tatilciler, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde yoğunluk oluşturdu. Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
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