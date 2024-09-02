Bolu Dağı'nda Tünel Çalışmaları Nedeniyle Araç Kuyrukları Oluştu - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda Tünel Çalışmaları Nedeniyle Araç Kuyrukları Oluştu

Bolu Dağı\'nda Tünel Çalışmaları Nedeniyle Araç Kuyrukları Oluştu

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde devam eden çalışmalar sebebiyle D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Heyelan riski sebebiyle tünel tüpünün uzatılması çalışmaları nedeniyle sürücüler D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor. Bolu Dağı Tüneli'nde yapılan çalışmaların 19 Eylül'de tamamlanması hedefleniyor.

02.09.2024 12:34
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Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde devam eden çalışmalar sebebiyle D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Heyelan riski sebebiyle Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişinde tünel tüpünün 67 metre uzatılması çalışmaları nedeniyle sürücüler D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor. İstanbul istikametine gitmek isteyen sürücüler, D-100 Karayolu'nda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Tünel kapanmadan önce D-100 Karayolu'nu kullanan araçların sayısı 10 bin civarındayken, tünel kapandığında ise bu sayı 4 kat arttı. D-100'deki artan araç yoğunluğu sebebiyle Bolu Dağı çile yolu oldu. Haftanın ilk iş gününde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Öte yandan, Bolu Dağı Tüneli'nde yapılan çalışmaların 19 Eylül'de tamamlanması hedefleniyor.

"Vatandaşlarımızın uyarılara dikkat etmeleri, alternatif güzergahları kullanmalarını istiyoruz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Çalışmalar sebebiyle sürücülerin yönlendirildiği D-100 Karayolu İstanbul istikametinde yoğunluk yaşanmaktadır. 19 Eylül'e kadar sürecek olan bu yoğunluğu azaltmak amacıyla vatandaşlarımızdan, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bolu Valiliği'nden yapılan uyarılara dikkat etmeleri, alternatif güzergahları kullanmalarını istiyoruz" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

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