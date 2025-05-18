Bolu Dağında otomobil kanala uçtu: 3 yaralı

DÜZCE - Düzce D100 karayolu Bolu Dağı inişinde dolu yağışı nedeniyle görüş mesafesi düşünce sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki kanala uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza; D-100 Karayolu Bolu Dağı inişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara istikametinden Düzce istikametine seyreden Nuri D. idaresindeki 54 D 2619 plakalı Fiat marka otomobil, Bolu Dağı Kaynaşlı mekiinde yağan dolu yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ve kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan sulama kanalına uçtu. Kazayı görenlerin 112 Acil çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, bölge trafik, jandarma ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini olay yerinde yaparak ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre durdu. Kaza yapan aracın kaldırılmasıyla trafik yeniden verilmeye başladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.