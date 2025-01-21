Bolu'daki Otel Yangınında Dehşet Anları

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Yanan otelde çalışan bir kişi yaşanan faciayı anlattı: "Bir adam bebeğini sarkıttı, 'battaniye getirin tutun bebeğimi atacağım' dedi bize"

"2 kadın yanan otelin üst katından atladı"

BOLU Bolu Kartalkaya'da 10 kişinin öldüğü 32 kişinin yaralandığı yangında otelde çalışan bir kişi dehşet anlarını anlattı. Otel çalışanı, "Bir adam bebeğini sarkıttı, 'battaniye getirin tutun bebeğimi atacağım' dedi bize" ifadelerini kullandı.