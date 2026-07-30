Bolu Ekipleri Yangına Müdahale Etti

Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek vermek üzere yola çıkan Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Bursa girişinde seyir halindeyken alev alan kamyonete müdahale etti.

Gömeç ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Destek çağrısı üzerine Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz, 1 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı ile 19 personel bölgeye sevk edildi. Yangın bölgesine ulaşmak için yola çıkan ekipler, Bursa girişinde seyir halindeki bir kamyonetin alev aldığını fark etti. Araçlarını durduran ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Kamyonetteki yangının büyümesini önleyen ekipler, çalışmalarını tamamlamalarının ardından Balıkesir'in Gömeç ilçesine hareket etti. Bolu ekibi, bölgeye ulaşarak orman yangınını söndürme çalışmalarına destek vermeye başladı.