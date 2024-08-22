Bolu Gerede'deki yangın kontrol altına alındıktan sonra tekrar alevlendi - Son Dakika
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Bolu Gerede'deki yangın kontrol altına alındıktan sonra tekrar alevlendi

Bolu Gerede\'deki yangın kontrol altına alındıktan sonra tekrar alevlendi

Orman Genel Müdürlüğü'nün açıklamasının ardından Bolu Gerede'deki yangın, Demirler Köyü'nde iki farklı noktada tekrar başladı. Ekipler havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.

22.08.2024 11:49
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Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) "Bolu Gerede'de meydana gelen yangın gece gündüz demeden yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı" açıklamasının ardından Demirler Köyü'nde alevler tekrar iki farklı noktada göğe yükseldi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Demirler Köyü'nde son 24 saattir devam eden yangına itfaiye ve OGM'ye bağlı ekipler müdahalesini havadan ve karadan aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınmıştı ve Bugün sabah saat 10.18'de OGM'den yapılan açıklamada, "Bolu Gerede'de meydana gelen yangın gece gündüz demeden yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı" ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamanın ardından şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan kıvılcımlar sonucu yangın Demirler Köyü'nün ormanlık alanındaki iki farklı noktaya sıçradı. Ekipler söz konusu bölgeye yönelerek yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu Gerede'deki yangın kontrol altına alındıktan sonra tekrar alevlendi - Son Dakika

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