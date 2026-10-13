Bolu Göynük'te SİBERAY standında vatandaşlar siber suçlara karşı bilgilendirildi - Son Dakika
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Bolu Göynük'te SİBERAY standında vatandaşlar siber suçlara karşı bilgilendirildi

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Bolu Göynük\'te SİBERAY standında vatandaşlar siber suçlara karşı bilgilendirildi
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Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Göynük Panayırı alanında SİBERAY standı kurdu. Stantta vatandaşlara siber suçlar ve güvenli internet anlatıldı, dijital ekranda düzenlenen bilgi yarışmasında başarılı olanlara ödül verildi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde kurulan SİBERAY standında vatandaşlara siber suçlar ve güvenli internet kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Göynük Panayırı alanında kurdukları stantta vatandaşları dijital dünyadaki tehditlere karşı bilinçlendirmek amacıyla çalışma gerçekleştirdi. SİBERAY standını ziyaret eden vatandaşlara siber suçlar, güvenli internet kullanımı ve dijital güvenlik konularında bilgilendirici materyaller dağıtıldı. Etkinlik kapsamında kurulan dijital ekran üzerinden bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmaya katılan ziyaretçiler arasından başarılı olanlara çeşitli ödüller verildi. Özellikle çocuk ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, dijital ortamda karşılaşılabilecek risklere karşı alınması gereken önlemler hakkında da bilgi paylaşıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dijital dünyada daha bilinçli hareket etmelerini sağlamak amacıyla bilgilendirme çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: İHA
Siber Suçlarla MücadeleTeknolojiGüvenlik3. SayfaGüncelGöynükBoluSon Dakika

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