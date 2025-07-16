Bolu Grand Kartal Otel Yangın Davasının 9. Duruşması Devam Ediyor - Son Dakika
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Bolu Grand Kartal Otel Yangın Davasının 9. Duruşması Devam Ediyor

Bolu Grand Kartal Otel Yangın Davasının 9. Duruşması Devam Ediyor
16.07.2025 12:30  Güncelleme: 12:33
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Bolu Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında 78 kişinin hayatını kaybetmesi ve 133 kişinin yaralanmasıyla ilgili davanın 9. duruşmasında tanık ifadeleri alınıyor. Yangın anı ve kurtarma çalışmaları hakkında önemli bilgiler ortaya çıkıyor.

Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin davanın 9'uncu duruşma günü, tanık ifadeleriyle sürüyor.

Bolu'da 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın 8'inci duruşmasında müşteki ve tanık beyanları alınmıştı. Bugün saat 09.45'te başlayan 9'uncu duruşmada da tanıkların dinlenmesine devam ediliyor.

"Emir Aras'ı aradım, 'Yangın var, yukarıya çıkamıyoruz' dedim"

Grand Kartal Otel'de kat görevlisi olarak çalışan tanık İdris E., "2008 yılından bu yana Grand Kartal Otel bünyesinde çalışıyorum. Saat 03.28'de arkadaşım tarafından uyandırıldım. 4. kata çıkmaya çalıştım. Emir Aras'ı aradım. 'Yangın var yukarıya çıkamıyoruz' dedim. Merdivenlerden insanların inmesine yardımcı oldu. Otelde kat görevlisiyim. Kış aylarında Kartalkaya'da, yaz aylarında Gazelle Otel'de çalışırım. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli İrfan Acar, 1. kattan 12.kata kadar her kata baktı. Eksikliklerin tespit edilmesinin ardından Cemal Özer, muhasebeye geçerek eksiklikleri temiz kağıda geçirdi. Cemal Özer, eksiklikleri Ahmet Demir'e gösterdi. Ahmet Bey'de onları Emir Aras'a gönderdi. Emir Aras, Halit Ergül'ün damadı pozisyonunda. Otelin Müdürü Zeki Yılmaz. Otelin alarm sistemi vardı ama çalışmadı" dedi.

"Mutfakta patlama oldu sanırım üzerimize parça geldi"

SEGBİS sistemi ile duruşmaya tanık sıfatıyla katılan resepsiyon görevlisi Batuhan Mehmet C., "Olay günü 4-12 vardiyasındaydım. 2. katta kalıyordum. Saat 03.30 sıralarında beraber çalıştığımız arkadaşlarımız 2. katın koridorunda otururken dumanı fark edip, 'yangın var' diye bağırmış. Bende de kulaklık takılıydı. Sonrasında başka bir arkadaşım kapıları yumrukladı. Hızlıca aşağıya indik. Kayak odasının çıkış kapısı kilitliydi. Kapıyı zorlayarak açtık. Mutfakta patlama oldu sanırım üzerimize parça geldi. Dışarı çıktığımızda 4. katın yandığını gördük. Yangın tüpü görmedim. Odalarda sigara içildiğinde duman dedektörlerinin çalışmadığını biliyorum" diye konuştu.

"Merdivenlerle insanları kurtardık"

Grand Kartal A.Ş. çalışanı tanık Mehmet K. ise "Yangın anında odadan çıktım. Resepsiyon kısmında yoğun duman vardı. Dışarıya çıktığımda telefonumun olmadığını fark ettim. Arkadaşlarımdan telefon isteyerek teleski personelini aradım. Uzun merdivenleri getirmesi gerektiğini söyledim. Merdivenlerle insanları kurtardık. Otoparktan araçların çıkışıyla ilgili bir bilgim yok" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu Grand Kartal Otel Yangın Davasının 9. Duruşması Devam Ediyor - Son Dakika

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