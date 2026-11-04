Bolu Jandarması okul güvenliği trafik denetiminde 3 milyon 19 bin 397 lira ceza kesti - Son Dakika
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Bolu Jandarması okul güvenliği trafik denetiminde 3 milyon 19 bin 397 lira ceza kesti

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Bolu Jandarması okul güvenliği trafik denetiminde 3 milyon 19 bin 397 lira ceza kesti
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Bolu İl Jandarma Komutanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul güvenliği için 14 Eylül-27 Ekim'de asayiş ve trafik denetimleri yaptı. Trafik uygulamalarında 3 milyon 19 bin 397 lira ceza kesilirken 47 araç trafikten men edildi, bin 677 öğrenci ve okul görevlisine ulaşıldı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla sorumluluk bölgesindeki okullara yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini gerçekleştirdi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan 24 binada toplam 34 okulda 2 bin 627 öğrenci eğitim görüyor. Eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul güvenliğinin sağlanması amacıyla Karacasu İlk ve Ortaokulu'na bir okul kolluk görevlisi görevlendirilirken, diğer öncelikli okullarda görev yapmak üzere bir asil ve bir yedek olmak üzere toplam 48 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi belirlendi. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 186 ekipte görevli 471 personel tarafından 31 denetim faaliyeti icra edildi. Denetimler kapsamında 99 okul ve 112 umuma açık yer kontrol edilirken, 2 bin 319 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.

3 milyon lira ceza kesildi

Trafik uygulamalarında ise 219 ekipte görevli 487 personel tarafından 32 denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Uygulamalarda 10 bin 890 kişinin sorgulaması yapılırken, 395 idari karar tutanağı düzenlenerek toplam 3 milyon 19 bin 397 lira idari para cezası uygulandı. Kurallara uymadığı belirlenen 47 araç trafikten men edildi. Öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla okul servis araçlarına yönelik de denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda yapılan 95 denetimde 928 araç kontrol edilirken, kurallara aykırı hareket ettiği belirlenen 6 araca cezai işlem uygulandı.

Bin 677 öğrenci ve okul görevlisine eğitim

Jandarma ekipleri tarafından okullarda gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetlerinde En İyi Narkotik Polisi Anne, Güvenli İnternet Kullanımı ve Bilişim Suçları, Trafik Eğitimi ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele (Narkorehber) konuları ele alındı. Eğitim ve bilgilendirme çalışmalarında toplam bin 677 öğrenci, öğretmen ve okul güvenlik görevlisine ulaşıldı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri amacıyla okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaJandarmaGüncelEğitimAsayişTrafikEylülBoluSon Dakika

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