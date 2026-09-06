Bolu Karataş’ta kuşun yol açtığı orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Bolu'nun Karataş köyünde yüksek gerilim hattında akıma kapılarak ormanlık alana düşen kuşun neden olduğu yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Karataş köyündeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüksek gerilim hattında akıma kapılan kuş ormanlık alana düştü. Kuşun düştüğü noktada kuru otlar ve bitki örtüsü tutuşurken, kısa sürede alevler yükseldi. Ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden köylüler, su tankerleriyle bölgeye giderek yangına ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile İlçe Orman İşletme Şefliği'ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapıldı.