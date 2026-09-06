Bolu Karataş’ta kuşun yol açtığı orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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Bolu Karataş’ta kuşun yol açtığı orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Bolu Karataş’ta kuşun yol açtığı orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
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Bolu'nun Karataş köyünde yüksek gerilim hattına akıma kapılarak ormanlık alana düşen kuş, kuru otları tutuşturarak yangına neden oldu. Köylüler ve itfaiye ile orman işletme ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Bolu'nun Karataş köyünde yüksek gerilim hattında akıma kapılarak ormanlık alana düşen kuşun neden olduğu yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Karataş köyündeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüksek gerilim hattında akıma kapılan kuş ormanlık alana düştü. Kuşun düştüğü noktada kuru otlar ve bitki örtüsü tutuşurken, kısa sürede alevler yükseldi. Ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden köylüler, su tankerleriyle bölgeye giderek yangına ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile İlçe Orman İşletme Şefliği'ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Hayvanlar, 3. Sayfa, İtfaiye, Karataş, Bolu, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu Karataş’ta kuşun yol açtığı orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu Karataş’ta kuşun yol açtığı orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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