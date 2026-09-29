Bolu-Kıbrıscık yolunda kaygan zeminde hafif ticari araç yan yattı, yaralanan olmadı - Son Dakika
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Bolu-Kıbrıscık yolunda kaygan zeminde hafif ticari araç yan yattı, yaralanan olmadı

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Bolu-Kıbrıscık yolunda kaygan zeminde hafif ticari araç yan yattı, yaralanan olmadı
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Bolu-Kıbrıscık yolu Kızık Yaylası mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, karşı yönden gelen otomobille çarpışarak yan yattı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu ve jandarma inceleme başlattı.

Bolu'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, karşı yönden gelen otomobille çarpışarak yan yattı. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Bolu-Kıbrıscık yolu Kızık Yaylası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez istikametine seyir halinde olan G.U. idaresindeki 06 CEA 494 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen D.B. idaresindeki 14 AV 336 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yol kenarında yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bolu-Kıbrıscık yolunda kaygan zeminde hafif ticari araç yan yattı, yaralanan olmadı - Son Dakika
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