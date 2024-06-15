Bolu-Mudurnu Karayolunda 27 Araça 85 Bin Lira Cezai İşlem Uygulandı

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Bolu- Mudurnu Karayolunda jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı radar denetiminde 27 araca 85 bin lira ceza kesildi.

Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Bolu-Mudurnu Karayolunda denetimleri sıkılaştırdı. Hızlı giden araçlar sebebiyle zaman zaman kazaların meydana geldiği yolda, ekipler tarafından radarla hız denetimi yapıldı. Ekipler tarafından 54 araç denetlendi. Radara giren 27 araç hız sınırını aştığı için cezadan kaçamadı. 27 araç sürücüsüne 85 bin lira para cezası kesildi. Ekipler tarafından radara giren sürücüler yavaş gitmeleri konusunda uyarıldı.

Denetimlerin Kurban Bayramı tatili boyunca süreceği öğrenildi. - BOLU