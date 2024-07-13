Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sağanak yağış köy yollarını göle çevirdi

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde aniden bastıran sağanak köy yollarını göle çevirdi.

Bolu'da yaz yağmurları etkili oluyor. Mudurnu ilçesinin Kavallar, Kaçık, Uğurlu, Alan ve Ordular köylerinde sağanak etkili oldu. Kısa sürede sokakları göre çeviren yağış nedeniyle köylerde bulunan derelerde taşkın meydana geldi. Oluşan taşkın görüntülendi. İlçede ve şehir merkezinde aralıklara sağanak yağış etkili oluyor. Derelerin taşması nedeniyle köylerde bulunan birkaç tarla taşkın sebebiyle hasar gördü. - BOLU