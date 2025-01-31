Yangın faciasında hayatını kaybeden gazeteci Nedim Türkmen'in kardeşinden şok eden iddia - Son Dakika
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Yangın faciasında hayatını kaybeden gazeteci Nedim Türkmen'in kardeşinden şok eden iddia

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Bolu'daki otel yangını faciasında eşi ve 2 çocuğu ile birlikte hayatını kaybeden gazeteci Nedim Türkmen'in kardeşi Avukat Adem Türkmen, ''Ağabeyimler ile aynı katta (9. kat) olan otel çalışanlarının kurtulduğu, yangına müdahale ettikleri, haber vermedikleri şeklinde iddialar duydum. Eğer konu gerçekten de böyle ise cinayete yakın bir eylem odluğunu düşünüyorum'' dedi.

31.01.2025 21:50  Güncelleme: 22:31
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Bolu Kartalkaya'da yer alan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Yangında gazeteci Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva Türkmen, kızları Ala Dora Türkmen ve oğulları Yüce Ata Türkmen de yaşamını yitirmişti. Hayatını kaybeden Türkmen ailesi için Altınordu ilçesindeki Bahçelievler Ulu Cami'de yatsı namazı sonrası mevlit programı düzenlendi. Programda yangında tüm hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Bolu Yangın Faciası: Avukat Türkmen'den İddialara Yanıt: 'Cinayete Yakın Bir Eylem'

"İNSANLARIN CANI MI YOKSA OTELİN İTİBARI MI DİYE TERCİH YAPAN KİM VARSA HUKUK ÖNÜNDE HESAP SORACAĞIZ"

Program öncesi açıklamalarda bulunan Nedim Türkmen'in kardeşi Avukat Adem Türkmen, "Bu acının tarifi yok. Durumun çok farkında da değilim, bana rüyaymış gibi geliyor. Hiç beklemediğimiz bir durumdu. Ağabeyim, yengem ve çocuklar en verimli çağlarında hayatlarını kaybettiler. Dün ağabeyimler ile aynı katta olan otel çalışanlarının kurtulduğu, yangına müdahale ettikleri, haber vermedikleri şeklinde iddialar duydum. Eğer konu gerçekten de böyle ise cinayete yakın bir eylem odluğunu düşünüyorum. Bu şekilde insanların canları bu kadar ucuz mu? Otelin itibarı mı, insanların canları mı şeklinde tercih konusu yapan kim varsa onun hesabını soracağız. Şu anda acımızı yaşamakla meşgulüz ama hak eden de hak ettiğini bulacak" dedi.

Bolu Yangın Faciası: Avukat Türkmen'den İddialara Yanıt: 'Cinayete Yakın Bir Eylem'

"İNSANLARIN CANI ÖN PLANDA OLMALIYDI"

Otelde gerekli önlemlerin alınmadığı iddialarına ilişkin konuşan Türkmen, "Burada bir ihmal varsa, o ihmalin sağı ve solu yok, orada bir sürü insan hayatını kaybetti. Bizim tümden kafamızı değiştirmemiz gerekir. Otel ve belediye arasında çeşitli iddialar var. Belediyenin yetkili taraf kim ise şu şekilde davranması gerekirdi; 'Bu otelin eksiklikleri var. Bu şekilde bir başvurusu oldu' diye bilgi vermesi gerekirdi. O yüzden bunlar artık yaşanmasın. Hayatının baharında bir sürü insan başka hayaller kurarken çok kötü şeyler yaşandı. Şu anda taziyeler var, acılarımızı paylaşıyoruz. Tüm aile en güzel çağlarında saçma sapan şeyler yüzünden hayatlarını kaybetti. Artık menfaatin ön plana geçtiği saçma şeyler olmasın. Ne olurdu bütün önlemleri alsanız? Şu anda o otel sahibi çok mu kar etti? Ne oldu? Bu kazanın sonucunda onun da hayatı bitti. Oraya insanlar tatile gelmişti, onların canı ön planda olmalıydı" diye konuştu.

Bolu Yangın Faciası: Avukat Türkmen'den İddialara Yanıt: 'Cinayete Yakın Bir Eylem'

"HUKUK ÖNÜNDE HESAP SORACAĞIZ"

İhmallerin aydınlatılması ve gerçeklerin ortaya çıkması için mücadele edeceklerini kaydeden Av. Türkmen, "Biz, hukuk önünde bunun hesabını soracağız. Şu an bu polemiğe hiç girmedim, girmek de istemiyorum. Gerçek neyse onun ortaya çıkartılması uğruna elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ama önce acımızı yaşayalım" şeklinde konuştu. Türkmen ailesi için düzenlenen mevlit programına yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yangın faciasında hayatını kaybeden gazeteci Nedim Türkmen\'in kardeşinden şok eden iddia

Nedim Türkmen, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yangın faciasında hayatını kaybeden gazeteci Nedim Türkmen'in kardeşinden şok eden iddia - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Mesko Aljovic:
    CeHaPe nin yönettiği ülkeden ne beklenir ki... 15 81 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    olsun kuru ekmek yesek bile erdoğan erdoğan makarna makarna çay reis çay 25 8 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Maalesef şuanki şihapeye göre tabiki Otelin itibarı insan çanından daha önemli olduğuna dahil, tüm kanıtlar ortada ve gözler önüne serilmiştir :( 19 5 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    AVUKAT KARDEŞ ÇOK DOĞRU SÖYLEMİŞ. 5 0 Yanıtla
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