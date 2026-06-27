Bolu'da düğünde kavga: 2 yaralı, damat bayıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da düğünde kavga: 2 yaralı, damat bayıldı

27.06.2026 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da bir düğünde gelinin arkadaşına damadın arkadaşının laf atmasıyla başlayan kavgada 2 kişi yaralandı, damat fenalaşarak bayıldı.

Bolu'da geçtiğimiz gün bir düğün salonunda iki ailenin birbirine girdiği ve polis ekiplerinin müdahalesiyle son bulan meydan kavgasının nedeni ortaya çıktı. Kavganın, gelinin bir arkadaşının pistte oynamasına damadın arkadaşının laf atması üzerine başladığı öğrenildi. Çıkan arbedede 2 kişi yaralanırken, gelin ve damadın karışmadığı olaylar sırasında büyük şok yaşayan damat fenalaşarak bayıldı.

Olay, geçtiğimiz gün saat 23.00 sıralarında Yukarısoku Mahallesi Karadere Caddesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği, davetlilerin güçlükle ayrıldığı kavganın detayları netleşti. İddiaya göre, düğün merasimi sırasında gelinin bir arkadaşı pistte oynarken, damadın bir arkadaşı oyun havası oynayışına tepki göstererek laf attı. Taraflar arasında bu nedenle başlayan tartışma, kısa sürede gelin ve damadın arkadaşlarının da olaya dahil olmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü.

Damat baygınlık geçirdi

İki tarafın arkadaşlarının birbirini darp ettiği ve ortalığın savaş alanına döndüğü olaylara gelin ve damadın müdahil olmadığı öğrenildi. Ancak en mutlu günlerinde iki tarafın birbirine girdiğini gören ve büyük stres yaşayan damat, çıkan arbede sırasında fenalaşarak baygınlık geçirdi. Kavgada darp edilerek yaralanan 2 kişi ile baygınlık geçiren damada ilk müdahale, ihbar üzerine salona gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların ve damadın sağlık durumlarının iyi olduğu, taburcu edildikleri öğrenildi. Polis ekipleri tarafından kavgaya karışan vatandaşların ifadeleri alınmasının ardından serbest bırakıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Yaşam, Kavga, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da düğünde kavga: 2 yaralı, damat bayıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum
Sokak çetelerine operasyon: 5’i avukat toplam 34 şüpheliye gözaltı kararı Sokak çetelerine operasyon: 5'i avukat toplam 34 şüpheliye gözaltı kararı
İzmir’de 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 tutuklama İzmir'de 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 tutuklama
Mansur Yavaş parti değiştiren CHP’lilerle ilgili sessizliğini bozdu Mansur Yavaş parti değiştiren CHP'lilerle ilgili sessizliğini bozdu
Silahı tutukluk yaptı Bakın kocasını neden öldürmek istemiş Silahı tutukluk yaptı! Bakın kocasını neden öldürmek istemiş
Erdoğan’dan milyonlarca öğrenciye karne tebriği: Verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye karne tebriği: Verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum

11:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP vesayetten arınmalı, bir Frankenstein ürettiler şimdi de ceremesini çekiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP vesayetten arınmalı, bir Frankenstein ürettiler şimdi de ceremesini çekiyorlar
11:15
AK Parti kampı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
11:13
Fransa’da hayat durma noktasında Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı
Fransa'da hayat durma noktasında! Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı
11:00
Kadın müşterilere “Canım, balım, bekar mısın“ dedi, tazminatsız kovuldu
Kadın müşterilere "Canım, balım, bekar mısın?" dedi, tazminatsız kovuldu
10:51
1 kilo altın çöpe gitti Didik didik her yerde arıyorlar
1 kilo altın çöpe gitti! Didik didik her yerde arıyorlar
10:49
YKS’de hatalı sorular var iddiası ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak
YKS'de hatalı sorular var iddiası! ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 12:53:19. #7.12#
SON DAKİKA: Bolu'da düğünde kavga: 2 yaralı, damat bayıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.