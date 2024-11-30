Bomba Eğitimi Veren Şüpheliye 15 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
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Bomba Eğitimi Veren Şüpheliye 15 Yıl Hapis İstemi

İstanbul'da bomba yapımı eğitimi verdiği iddia edilen Rami Haccar'a 15 yıla kadar hapis talep edildi.

30.11.2024 19:32
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Bomba yapımı ve eğitimi verdiği iddia edilen şüpheliye 15 yıla kadar hapis talebi

İSTANBUL - İstanbul'da sosyal medyada paylaşılan bir videoda yer alarak bomba yapımı ve eğitimi verdiği iddia edilen şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medyada paylaşılan bir videoda yer alarak bomba yapımı ve eğitimi verdiği iddia edilen ve DEAŞ silahlı terör örgütünde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüpheli Rami Haccar'a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, sosyal medyada paylaşılan ve 2015 yılının Haziran ayında Suriye'de çekilen, Heyet Tahrir Şam terör örgütü propagandası içerikli videonun detaylı olarak incelendiği, videonun 22. saniyesinde görünen şahsın şüpheli Rami Haccar olabileceği şeklinde bilgilerin iletildiği ve bunun üzerine 'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Bomba yapım videosunda yer aldığı belirtildi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Haccar ile videodaki kişinin aynı kişi olduğunun uzmanlık raporu ile tespit edildiği, şüphelinin videoda bulunduğu anlarda ise bomba yapım işleri ile ilgili görüntülerin çekildiği anlar olduğu kaydedildi.

"Bomba yapımına ilişkin bir şey bilmiyorum"

Şüpheli Rami Haccar'ın ifadesine yer verilen iddianamede, Suriye'de doğup 2017'de Türkiye'ye geldiğini söyleyerek, "Geçici kimlik koruma belgesi aldım. Herhangi bir suça karışmadım. 2014'de Suriye'de savaşlar başladığında ÖSO'ya bağlı gruplar içerisinde 1 yıl yer aldım. Başımdan yaralanmam sebebiyle beni gönderdiler. ÖSO'dan ayrılınca 1-2 sene Suriye'de Halep'te tekstil işi yaptım daha sonra Türkiye'ye geldim. Görüntülerde bulunan şahıs benim fakat görüntülerde ne anlattığımı bilmiyorum. Orası ÖSO içerisinde alınmış bir görüntümdür. HTŞ içerisinde bulunan bir görüntü değildir. Bomba yapımına ilişkin bir şey bilmiyorum. Benim ellerimden aldığım darbe nedeniyle his kaybı vardır. Böyle bir şey yapmam mümkün değildir. Herhangi bir örgütle bağlantım yoktur. Ben ve benim çevreme göre DEAŞ, terör örgütüdür" dediği aktarıldı.

Görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ancak ne anlattığını bilmediğini söylediği belirtildi

İddianamede, şüpheli Haccar'ın video kaydındaki kişinin kendisinin olduğunu ancak görüntülerde ne anlattığını ve bomba yapımına ilişkin bir şey bilmediğini söylese de söz konusu videonun HTŞ/FEC/ENC terör örgütüne ait sosyal medya hesabından paylaşıldığı, şüphelinin Ensar El Akide isimli örgüte ait oluşumun 'Suriye Cihad Filoları' ismiyle bomba yapım eğitim videosunun bulunduğu ve bu gerekçelerle örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiğinin değerlendirildiği belirtildi.

15 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Rami Haccar'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Politika, Güvenlik, İstanbul, 3-sayfa, Hukuk, Medya, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bomba Eğitimi Veren Şüpheliye 15 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika

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