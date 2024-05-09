Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde motosikletli kaza geçirdi - Son Dakika
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Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde motosikletli kaza geçirdi

Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde seyir halinde olan bir motosikletli, önündeki araca çarparak takla attı. Kaldırıma çarparak durabilen genç, yaralı olarak kurtuldu. Kaza anı ise bir başka motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

09.05.2024 10:16  Güncelleme: 10:18
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Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde "makas" atarak seyreden bir motosikletli, önünde bulunan bir araca çarparak takla attı. Metrelerce sürüklendikten sonra kaldırıma çarparak durabilen gencin yaralı olarak kıl payı kurtuldu. Yaşanan feci kaza başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Şişli Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda motosikletli bir sürücü, süratli bir şekilde tünelde ilerlemeye başladı. Önündeki araçlara "makas" atarak ilerleyen sürücü, bir araca çarpmaktansa son anda kurtuldu.

Araçların arasında "makas" attı

Ardından hız kesmeden yoluna devam eden motosikletli yine "makas" attığı esnada önündeki araca çarparak yolun kenarına savruldu. Sürüklendikten sonra kaldırıma çarparak güçlükle durabilen gencin yardımına çarptığı araç sürücüsü ve diğer motosikletliler koştu. Şans eseri hafif yaralı olarak kazayı atlatan motosikletli, ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Motosiklet, Bomonti, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde motosikletli kaza geçirdi - Son Dakika

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