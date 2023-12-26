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Bonzai hammaddesiyle yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Bonzai hammaddesiyle yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da bir araçta ele geçen bonzai hammaddesiyle ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan aramada, uyuşturucu madde imal etmeye yarayan 3 paket halinde 38,53 gram fubinaca, 0,1 gram kokain, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Bonzai hammaddesiyle yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi
26.12.2023 - 22:35,
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Bonzai hammaddesiyle yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da bir araçta ele geçen bonzai hammaddesiyle ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip sonucu İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada yaklaşık 4 kilo uyuşturucu madde imal etmeye yarar 3 paket halinde 38,53 gram fubinaca (bonzai yapımında kullanılan ham madde) 0,1 gram kokain, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler polisteki sorgularının ardından "uyuşturucu madde ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA
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