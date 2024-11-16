Boran-6 Keskin Nişancı Yarışması İzmir\'de Yapıldı

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Uluslararası Boran-6 Keskin Nişancı Yarışması nefes kesti

Keskin nişancılar İzmir'de hünerlerini sergiledi

İZMİR - Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı tarafından Jandarma Asayiş Vakfı organizatörlüğünde düzenlenen BORAN 6-Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması, bu yıl ilk defa ulusal ve uluslararası düzeyde yapıldı. Nefes kesen yarışmaya, Türkiye ve 17 ülkeden toplamda 40 unsur ile 80 keskin nişancı katıldı.

Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı tarafından, bu yıl ilk defa ulusal ve uluslararası boyutta düzenlenen 'BORAN 6-Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması' sürüyor. Jandarma Albay M. Remzi Kızılsu Atış Alanı bölgesinde yapılan ve 11-17 Kasım tarihleri arasında sürecek olan yarışmada; mesleki açıdan kültür oluşturmak, keskin nişancılığın önemini ortaya koymak, keskin nişancıların moral, motivasyon ve özgüvenlerini artırmak, terörle mücadele harekatlarında edinilen tecrübelerin paylaşılması amaçlanıyor.

Gösteriler nefes kesti

Türkiye ve 17 ülkeden toplamda 40 unsur ile 80 keskin nişancının katıldığı yarışmanın 5. günü, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı ekiplerinin helikopterden keskin nişancı atışı, atlayışı ve bayrak gösterisi ile başladı. Ardından Jandarma Havacılık Komutanlığı çelik kanatlar uçuş gösterisi düzenledi.

Foça Jandarma Komando Okul Komutanlığı ise üzüm salkımı gösterisiyle vatandaşlara gurur dolu anlar yaşattı. Jandarma Komando Atış Okul Komutanlığına bağlı ekipler de uzak mesafeye yerleştirilen testileri tek tek vurdu. Ardından bayrak atış gösterisi yapılmasıyla program tamamlandı.

Yerli ve milli 30 savunma sanayi firması da oluşturulan stantlarda silah, mühimmat ve teçhizatların tanıtımını yaptı.

Gösterilere; İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral İbrahim Özdem Koçer, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tümgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak, Türk Patent Enstitüsü Başkanı Muhammed Zeki Durak, Savunma Sanayi Başkanlığı yetkilileri, çok sayıda general-amiral ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.