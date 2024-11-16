Boran-6 Keskin Nişancı Yarışması İzmir'de Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Boran-6 Keskin Nişancı Yarışması İzmir'de Yapıldı

Geniş Video İzle

Foça'da düzenlenen yarışmada 80 keskin nişancı hünerlerini sergiledi, gösteriler nefes kesti.

16.11.2024 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Boran-6 Keskin Nişancı Yarışması nefes kesti

Keskin nişancılar İzmir'de hünerlerini sergiledi

İZMİR - Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı tarafından Jandarma Asayiş Vakfı organizatörlüğünde düzenlenen BORAN 6-Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması, bu yıl ilk defa ulusal ve uluslararası düzeyde yapıldı. Nefes kesen yarışmaya, Türkiye ve 17 ülkeden toplamda 40 unsur ile 80 keskin nişancı katıldı.

Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı tarafından, bu yıl ilk defa ulusal ve uluslararası boyutta düzenlenen 'BORAN 6-Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması' sürüyor. Jandarma Albay M. Remzi Kızılsu Atış Alanı bölgesinde yapılan ve 11-17 Kasım tarihleri arasında sürecek olan yarışmada; mesleki açıdan kültür oluşturmak, keskin nişancılığın önemini ortaya koymak, keskin nişancıların moral, motivasyon ve özgüvenlerini artırmak, terörle mücadele harekatlarında edinilen tecrübelerin paylaşılması amaçlanıyor.

Gösteriler nefes kesti

Türkiye ve 17 ülkeden toplamda 40 unsur ile 80 keskin nişancının katıldığı yarışmanın 5. günü, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı ekiplerinin helikopterden keskin nişancı atışı, atlayışı ve bayrak gösterisi ile başladı. Ardından Jandarma Havacılık Komutanlığı çelik kanatlar uçuş gösterisi düzenledi.

Foça Jandarma Komando Okul Komutanlığı ise üzüm salkımı gösterisiyle vatandaşlara gurur dolu anlar yaşattı. Jandarma Komando Atış Okul Komutanlığına bağlı ekipler de uzak mesafeye yerleştirilen testileri tek tek vurdu. Ardından bayrak atış gösterisi yapılmasıyla program tamamlandı.

Yerli ve milli 30 savunma sanayi firması da oluşturulan stantlarda silah, mühimmat ve teçhizatların tanıtımını yaptı.

Gösterilere; İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral İbrahim Özdem Koçer, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tümgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak, Türk Patent Enstitüsü Başkanı Muhammed Zeki Durak, Savunma Sanayi Başkanlığı yetkilileri, çok sayıda general-amiral ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Boran-6 Keskin Nişancı Yarışması İzmir\'de Yapıldı
Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Türkiye, İzmir, Spor, Foça, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Boran-6 Keskin Nişancı Yarışması İzmir'de Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
10:12 AIDS’ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
09:18 Bakan Tekin’in tartışılan pozu Meclis gündeminde Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde
08:34 Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson’a karşı galip geldi Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson'a karşı galip geldi
07:23 Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney: Anlatsam başım farklı bir tehlikeye girer Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney: Anlatsam başım farklı bir tehlikeye girer
15:06 CHP’li belediyede işçiler isyanda CHP'li belediyede işçiler isyanda
14:53 L’Gante’ye 5 yıldızlı Fenerbahçe formasını kimin verdiği ortaya çıktı L'Gante'ye 5 yıldızlı Fenerbahçe formasını kimin verdiği ortaya çıktı
14:53 Damattan geline ilginç hediye: 17 bin doları halı gibi gelinin önünde serdi Damattan geline ilginç hediye: 17 bin doları halı gibi gelinin önünde serdi
14:44 Canlı yayında fenalaşan Songül Karlı hastaneye kaldırıldı Canlı yayında fenalaşan Songül Karlı hastaneye kaldırıldı
14:35 Ölen köpeği için arsa satın alıp, mezar yaptırdı Ölen köpeği için arsa satın alıp, mezar yaptırdı
14:27 Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi
14:19 Icardi-Wanda Nara kavgasının perde arkası ortaya çıktı Icardi-Wanda Nara kavgasının perde arkası ortaya çıktı
14:13 AK Partili başkandan canlı yayında skandal “torpil“ savunması AK Partili başkandan canlı yayında skandal "torpil" savunması
14:13 Şiddetli türbülansa giren uçakta yolcular tavana çarptı Şiddetli türbülansa giren uçakta yolcular tavana çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 11:13:51. #1.13#
SON DAKİKA: Boran-6 Keskin Nişancı Yarışması İzmir'de Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.