Borçka'daki Kavga Davası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Borçka'daki Kavga Davası Başladı

Borçka\'daki Kavga Davası Başladı

Artvin Borçka'daki mesire alanı kavgasının duruşması Hopa'da yapıldı, dava ertelendi.

28.01.2025 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Borçka ilçesinde geçtiğimiz yıl Eylül ayında bir kişinin hayatını kaybettiği mesire alanı kavgası ile ilgili ilk duruşma bugün Hopa Adliyesi'nde görüldü.

Borçka ilçesi Cankurtaran mevkiinde yapılması planlanan mesire alanı projesinde 3 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen olaylarda 1 kişi silahla vurularak hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise yaralanmıştı.

Olaylar sonrası Köy Kooperatif Başkanı Dursun Ali Koyuncu, yaşananlara gösterdiği tepkiler nedeniyle 90 gün tutuklu kalmıştı.

Bugün Koyuncu'ya yönelik açılan ceza davasının ilk duruşması, Hopa 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Dursun Ali Koyuncu, 7 Eylül 2024'te "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, kamu görevlisine hakaret etmek, görevi yaptırmamak için direnmek ve kamu malına zarar vermek" gibi suçlamalarla tutuklanmıştı. Koyuncu'nun tutukluluğu 3 ay sürdükten sonra 6 Aralık 2024'te serbest bırakıldı.

Bugün Hopa 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşması gerçekleşti. Yapılan duruşmada Koyuncu'nun suçlamalarıyla ilgili savunmalar yapıldı. Duruşma mahkeme heyeti tarafından 22 Nisan 2025 tarihine ertelendi.

İlk duruşmanın ardından adliyenin önünde basın açıklaması yapan Dursun

Ali Koyuncu'nun avukatı Haktan Özkan, Koyuncu'nun, yıllardır Doğu Karadeniz bölgesinde gerçekleştirilen talan projelerine karşı çıktığı için tutuklandığını belirterek davasının sürecinde yaşananlara tepki gösterdi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ali Koyuncu, Politika, 3-sayfa, Borçka, artvin, Çevre, Hukuk, Kavga, Hopa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Borçka'daki Kavga Davası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
10:10 Erdoğan ’’Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız’’ dedi, Bakan Ersoy’un dudaklarından tek cümle döküldü Erdoğan ''Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız'' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
09:42 Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı
07:22 Siirt Belediyesi’ne kayyum atandı Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
15:45 İnci Türkay, Londra’ya taşınma nedenini açıkladı: Ona fırsatlar sunmak istedim İnci Türkay, Londra'ya taşınma nedenini açıkladı: Ona fırsatlar sunmak istedim
15:30 Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza
15:30 Meşhur Türk giyim firması Araplardan geri alınıyor Meşhur Türk giyim firması Araplardan geri alınıyor
15:28 Özgür Özel cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini açıkladı, İmamoğlu ve Yavaş’a teşekkür etti Özgür Özel cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini açıkladı, İmamoğlu ve Yavaş'a teşekkür etti
15:21 Galatasaraylılara müjde İşte Ziyech’in yeni takımı Galatasaraylılara müjde! İşte Ziyech'in yeni takımı
15:14 Fenerbahçe Hande Baladın’ı alıyor Fenerbahçe Hande Baladın'ı alıyor
14:59 Ozan Akbaba’dan şaşırtan itiraf: Sıla’dan dayak yedim Ozan Akbaba'dan şaşırtan itiraf: Sıla'dan dayak yedim
14:50 ABD, Melania Trump’ın pozunu konuşuyor ABD, Melania Trump'ın pozunu konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 11:22:45. #1.11#
SON DAKİKA: Borçka'daki Kavga Davası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.