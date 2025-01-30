Borçlu Servis Şoförü Kuyumcu Soymaya Kalkıştı - Son Dakika
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Borçlu Servis Şoförü Kuyumcu Soymaya Kalkıştı

Borçlu Servis Şoförü Kuyumcu Soymaya Kalkıştı

Adana'da borcu olduğu için elinde av tüfeğiyle kuyumcu soymak isteyen servis şoförü Gökhan U., polisin hızlı müdahalesiyle yakalandı. Soygun girişimi sırasında iş yeri sahibi tarafından ikna edilmeye çalışıldı ancak panik butonunun devreye girmesiyle polis olay yerine 30 saniyede geldi.

30.01.2025 09:56  Güncelleme: 10:00
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Adana'da servis şoförü borcu olduğu için elinde av tüfeğiyle kuyumcu soymak istedi ancak polis kısa sürede müdahale ederek şüpheliyi yakaladı.

Olay, 28 Ocak günü saat 17.00 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, servis şoförü Gökhan U. (48) av tüfeğiyle ile Ahmet R.'nin kuyumcusuna soyguna girdi. Tüfeğiyle çalışanları tehdit etmeye başlayan Gökhan U., 10 tam altın, 4 bilezik ve 60 bin TL para istedi.

Bu sırada iş yeri sahibi Ahmet R., "Yaptığın yanlış bir şey, sıkıntı neyse çözeriz" diyerek Gökhan U.'nun soygunu gerçekleştirmemesini istedi.

"Panik butonuna bastılar, Çukurova ekibi 30 saniyede geldi"

Kuyumcuda çalışan bir kişi Gökhan U.'nun dikkatini çekmeden panik butonuna bastı. Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipler, panik alarmı ile kuyumcuya 30 saniye içerisinde geldi. Polis, şüpheli Gökhan U.'yu kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.

"Borcu olduğu için yapmış"

Gözaltına alınan Gökhan U.'nun emniyetteki ifadesinde, "Borcum vardı. Ödeyemeyince soygun yapmaya karar verdim. Tüfeği alıp, ilk gördüğüm kuyumcuya girdim" dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Borçlu Servis Şoförü Kuyumcu Soymaya Kalkıştı - Son Dakika

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