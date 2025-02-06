Bornova\'da İnşaatta Yangın

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İzmir'in Bornova ilçesinde inşaat halindeki okulun bahçesinde bulunan malzemeler alev aldı. Bbölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa bir sürede söndürdü.

Yangın, Bornova'ya bağlı Evka 4 Mahallesi 954. Sokak'ta bulunan inşaat halindeki bir okulda çıktı. Edinilen bilgiye göre, saat 15.30 sıralarında okul bahçesinde bulunan inşaat malzemeleri bir anda yanmaya başladı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. - İZMİR