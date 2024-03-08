Boşandığı eşinin öldürdüğü Merve'nin tabutunu kadınlar omuzladı - Son Dakika
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Boşandığı eşinin öldürdüğü Merve'nin tabutunu kadınlar omuzladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, polis memuru olan eski eşi tarafından silahla vurularak öldürülen Mervegül Bayer'in cenazesi kadınlar tarafından toprağa verildi.

08.03.2024 19:26
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Boşandığı eşinin öldürdüğü Merve'nin tabutunu kadınlar omuzladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde boşandığı polis eşi tarafından öldürülen Mervegül Bayer kadınlar tarafından toprağa verildi

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde, polis memuru olan eski eşi tarafından silahla vurularak öldürülen 31 yaşındaki Mervegül Bayer'in cenazesi kadınlar tarafından toprağa verildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Yıldır (41), 1 yıl önce boşandığı Mervegül Bayer ile konuşmak için dün sabah saatlerinde Yenice Mahallesi'ndeki hemzemin geçidin yakınlarında buluştu.

Bir süre konuşan Yıldır ile Bayer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldır, beylik tabancasıyla Mervegül Bayer'in başına ateş etti.

Mustafa Yıldır, daha sonra aynı tabancayla kendi başına ateş ederek intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yıldır'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Özel bir şirkette satış danışmanı olarak çalıştığı belirtilen Mervegül Bayer ise ambulansla hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi. Bayer ve Yıldır'ın cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı.

Mervegül Bayer'in cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Bayer'in tabutu, cenaze namazının ardından kadınlar tarafından omuzlara alınarak mezara taşındı. Mervegül Bayer'in cenazesi Yenice Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bayer'in erkek şiddeti gören kadınlara yardım ettiği de öğrenildi.

Polis memuru Mustafa Yıldır'ın cenazesi ise bugün Tarsus'ta defnedilecek.

Kaynak: İHA

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