Boşandığı polis memuru eşini öldüren komiser tutuklandı - Son Dakika
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Boşandığı polis memuru eşini öldüren komiser tutuklandı

Edirne'de boşandığı eşini tabancayla vurarak öldüren komiser, çıkarıldığı mahkemede hakimlikçe alınan kararla tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olayın ardından polis memuru Sevda Kuş'un cenazesi defnedildi.

16.02.2024 19:33  Güncelleme: 19:35
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Boşandığı polis memuru eşini öldüren komiser tutuklandı

EDİRNE - Edirne'de boşandığı eşini tabancayla vurarak öldüren komiser, çıkarıldığı mahkemede hakimlikçe alınan kararla tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Geçtiğimiz gün boşandığı eşi polis memuru Sevda Kuş'u silahla vurarak öldüren Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser Ali Y, çıkarıldığı mahkemede hakimlikçe verilen kararla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay

Edirne'nin Kocasinan Mahallesi'nde Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan polis lojmanlarında meydana geldi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser Ali Y, yaklaşık 2 yıl önce ayrıldığı aynı zamanda meslektaşı olan eski eşi Sevda Kuş'u lojmanlar içinde göğsünden iki kurşunla vurarak ağır yaralamıştı.

Olayın ardından şüpheli komiser, Ali Y. meslektaşları tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Hastaneye kaldırılan polis memuru Kuş'un yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Ayrıca polis memuru Sevda Kuş'un 8 yaşında bir kızı olduğu öğrenildi.

Polis memuru Sevda Kuş'un cenazesi bugün Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki aile mezarlığına defnedildi.

Boşandığı polis memuru eşini öldüren komiser tutuklandı
Kaynak: İHA

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