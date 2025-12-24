Hasta ziyaretinden dönerken annesiyle kurşunların hedefi oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Hasta ziyaretinden dönerken annesiyle kurşunların hedefi oldu

Hasta ziyaretinden dönerken annesiyle kurşunların hedefi oldu
24.12.2025 17:01  Güncelleme: 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta 46 yaşındaki Yusuf Ü., boşanma aşamasındaki eşi Tülay Ündeş ve kayınvalidesi Zaide Alkaç'a silahlı saldırıda bulunarak hayatlarını kaybetmelerine neden oldu. Jandarma, katil zanlısını kaçarken yakaladı.

Zonguldak'ta 46 yaşındaki adam, boşanma aşamasındaki eşine evinin yolunda kurşun yağdırdı. Eşi ve kayınvalidesi olay yerinde hayatını kaybederken katil zanlısı adam jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre olay Kilimli ilçesine bağlı Şirinköy'de yaşandı. İddiaya göre olay günü Tülay Ündeş (45), birlikte yaşadığı annesi Zaide Alkaç (64) ile hasta ziyareti için akrabalarına gitti. Dönüş yolunda anne-kız, köprü üzerinde ilerledikleri sırada yaklaşık 2 yıldır boşanma aşamasında olduğu eşi Yusuf Ü. araçla yanlarına yaklaştı.

Araçtan av tüfeğini aldığı iddia edilen emekli maden işçisi Yusuf Ü., "Şimdi konuş" diyerek eşi ve kayınvalidesine 7-8 el ateş etti. Evlerinin yolunda silahı görünce kaçmaya çalışan anne ve kızı, kurşunların hedefi oldu. Üç çocuk annesi eşi Tülay Ündeş ve kayınvalidesi Zaide Alkaç'ı öldüren Yusuf Ü., olayın ardından aracıyla kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı.

Jandarma kıskıvrak yakaladı

Olayın ardından ceketini düşürerek hızla kaçtığı belirtilen şüpheli için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri, çevre illeri de kapsayacak şekilde kaçabileceği güzergahları ve ara yollarda yol çevirme uygulamaları yaptı. Şüpheli Yusuf Ü., kaçtığı araçla birlikte Kilimli ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

6 ay önce tedbir kararı sonlanmış

İhbar üzerine köye çok sayıda ambulans ile jandarma ekipleri sevk edilirken, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Jandarma Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri çevrede delil topladı. Boşanma süreci kapsamında Yusuf Ü. hakkında daha önce tedbir kararı bulunduğu, bu kararın geçen haziran ayında sona erdiği öğrenildi.

Kilimli Kaymakamı Kübra Demirer de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Jandarma komando ekipleri bölgede güvenliği sağladı. Hayatını kaybeden anne ve kızın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Muslu Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Güvenlik, Jandarma, 3-sayfa, Cinayet, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Hasta ziyaretinden dönerken annesiyle kurşunların hedefi oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 05:06:01. #7.13#
SON DAKİKA: Hasta ziyaretinden dönerken annesiyle kurşunların hedefi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.