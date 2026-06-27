Boşanma Aşamasındaki Eşine Saldırdı - Son Dakika
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Boşanma Aşamasındaki Eşine Saldırdı

Boşanma Aşamasındaki Eşine Saldırdı
27.06.2026 16:27
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Çerkezköy'de boşanma aşamasındaki kadın, eşine tabancayla saldırdı, silah tutukluk yaptı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürmeye teşebbüs ettiği öne sürülen kadın, silahın ateş almaması üzerine çıkan arbedede eşini tabancanın kabzasıyla yaraladı. Olayın yaşandığı büfenin çalışanı Osman Şimşek, "Silah dolu olmasına rağmen ateş almadı. Hepimiz büyük şaşkınlık yaşadık" dedi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, Bağlık Mahallesi Kartal Sokak'ta bulunan bir büfede meydana geldi. İddiaya göre boşanma sürecinde olan Mersiye I. ile eşi Rahim I. büfede karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre Mersiye I., çantasından çıkardığı tabancayı eşine doğrultarak ateş etmek istedi. Ancak tabanca tutukluk yaptığı için ateş almadı. Bunun üzerine taraflar arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında Rahim I., tabancanın kabzasıyla başına aldığı darbeyle yaralandı.

"Silah dolu olmasına rağmen ateş almadı"

Olayın yaşandığı büfede çalışan Osman Şimşek, yaşananları anlatarak büyük bir faciadan dönüldüğünü söyledi. Rahim I.'nın büfenin sürekli müşterilerinden biri olduğunu belirten Şimşek, "Rahim abi her gün düzenli olarak gelir, alışverişini yapar, sohbet ederdik. Olayın yaşandığı sabah da yine gelmişti. Sohbet ettiğimiz sırada içeri bir kadın girdi. Sonradan eski eşi olduğunu öğrendik. Çantasından tabancasını çıkarıp Rahim abiye doğrulttu ve ateş etmek istedi. Ancak silah dolu olmasına rağmen ateş almadı. Hepimiz çok şaşırdık. Rahim abi de ilk şaşkınlığı atlattıktan sonra müdahale etti. Arbede sırasında kadın, silahın kabzasıyla Rahim abinin alnına vurdu ve yaralanmasına neden oldu" dedi.

"Müşteriler dedektör takın demeye başladı"

Olayın ardından müşterilerin de tedirginlik yaşadığını ifade eden Şimşek, "Olaydan sonra gelen müşteriler sürekli ne yaşandığını soruyor. 'Dedektör koyun', 'İçeri girenleri kontrol edin' diyenler oldu. Bizim de ilk defa başımıza böyle bir olay geldi. Gerçekten büyük şaşkınlık yaşadık" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Boşanma Aşamasındaki Eşine Saldırdı - Son Dakika

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