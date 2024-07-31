Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığın evi yaktığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığın evi yaktığı ortaya çıktı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini öldürerek hafriyat alanına gömen tutuklu sanık Fırat Yıldızhan'ın, olaydan 6 ay önce eşinin oturduğu evi yaktığı ortaya çıktı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede Fırat Yıldızhan hakkında 'zincirleme şekilde yakarak mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

31.07.2024 12:36
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürerek hafriyat alanına gömen tutuklu sanık Fırat Yıldızhan'ın, olaydan 6 ay önce eşinin oturduğu evi yaktığı ortaya çıktı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede Fırat Yıldızhan hakkında 'zincirleme şekilde yakarak mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 16 Şubat'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, Fırat Yıldızhan (32) boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem'in Lapseki'deki evinin önüne gelerek konuşmak istedi. Fırat Yıldızhan, Saliha Gizem'i evinin önünden otomobille alarak Lapseki'den Biga istikametine doğru yola çıktı. Bu sırada Yıldızhan ve Gizem tartışmaya başladı. Tartışma sonucunda Fırat Yıldızhan, Saliha Gizem'i iple boğarak öldürüp, cesedini Biga'nın Çavuşköy Mahallesi mevkisinde bir hafriyat alanına gömdü. Saliha Gizem'den haber alamayan ailesi ise durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan detaylı çalışma sonucunda Saliha Gizem'in Lapseki'den bir araca binip, Fırat Yıldızhan ile birlikte ilçeden ayrıldığı belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından Fırat Yıldızhan ile ona yardım ettiği ileri sürülen kardeşi Yağız Yıldızhan gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden Fırat Yıldızhan, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem'in cansız bedenini gömdüğü bölgeye gösterdi. Polis ekipleri sabah saat 07.00 sıralarında Çavuşköy Mahallesi'ndeki hafriyat alanından Saliha Gizem'in cansız bedenini buldu. Gözaltına alınan Fırat Yıldızhan ve kardeşi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Fırat Yıldızhan ve kardeşi Yağız Yıldızhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturmayı tamamlayıp iddianame hazırladı. İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, sanıklar Fırat Yıldızhan'ın 'tasarlayarak eşe karşı öldürme', kardeşi Yağız Yıldızhan'ın ise 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Eşini öldürmeden 6 ay önce de evini yakmış

Cinayetten sonra gözaltına alınan Fırat Yıldızhan'ın emniyetteki ifadesinde Saliha Gizem Yıldızhan'ın Lapseki ilçesinde kiracı olarak oturduğu evde, 11 Ağustos 2023'te yangın çıkardığını itiraf ettiği ortaya çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili de başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede ise ifadeler ve toplanan deliller ışığında savcı Fırat Yıldızhan hakkında 'zincirleme şekilde yakarak mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale, Biga, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığın evi yaktığı ortaya çıktı - Son Dakika

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